Сельхозпредприятия Рязанской области предлагают порядка 600 вакансий по разным специальностям

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, по данным на 31 марта в сельхозпредприятиях Рязанской области имеется около 600 вакантных рабочих мест. На сайте www.ryazagro.ru размещена информация о требованиях к кандидатам, размер заработной платы, наличие жилья, детского сада, школы. В настоящее время в 38 предприятиях АПК региона есть возможность обеспечить жильем специалистов с высшим и средним специальным образованием. Кроме того 21 сельскохозяйственное предприятие региона предоставить жилье для рабочих востребованных профессий.

Согласно данным ведомства, в АПК региона требуются специалисты (в том числе со средним специальным образованием) инженерной, ветеринарной, зоотехнической и агрономической служб. Также требуются технологи, бухгалтеры, специалисты кадровой службы. На предприятия требуются и механизаторы, водители, мастера машинного доения, животноводы, пастухи и другие.