Областная общественно-политическая газета
17:39 МСК
Пятница
31 марта 2017 года
Выпуск № 58 (5345)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
У жителя Рязанской области преступники похитили банковскую карту и сняли с нее деньги В Рязанской области половодье проходит в «плановом режиме» Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в Рязанской области отчитались о своей работе Рязанские школьники могут задать свои вопросы Президенту РоссииК Международному дню птиц в Солотчинской школе-интернате под Рязанью построен «птичий городок»
Главная страница / Новости Рязани и области / 31 марта 2017 года
31.03.2017, 16:43
Просмотров: 33
Актуально
Версия для печати

Паводок в Рязанской области: вода в Оке убывает

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 7 сантиметров. Он составляет 229 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста. В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке понизился на 4 сантиметра и достигает отметки 500 сантиметров. В районе села Старая Рязань уровень воды понизился на 3 сантиметра и составляет 321 сантиметр. На территории Касимова уровень воды остался на отметке 324 сантиметра. В районе населенного пункта Елатьма уровень воды повысился на 1 сантиметр и составляет 243 сантиметра.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 4 сантиметра и составил 351 сантиметр.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 10 сантиметров и составил 222 сантиметра.

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды понизился на 3 сантиметра и составил 279 сантиметров.

На реке Ранова села Троица уровень воды понизился на 20 сантиметров и составил 442 сантиметра.

На реке Верда в черте города Скопин уровень воды понизился на 5 сантиметров и достиг отметки 128 сантиметров.

На территории Рязанской области остаются подтопленными два низководных моста (в Старожиловском и Скопинском районах), а также один участок автодороги ( в Рязанской районе).

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 31 марта 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
16:19
За убийство своего ребенка жительница Рязанской области попадет на скамью подсудимых
15:37
В Рязанском художественном училище открылась фотовыставка памяти Владимира Кованова
14:54
В окрестностях Окского биосферного заповедника в Рязанской области появились серые журавли
14:26
В ходе весеннего призыва ряды Вооруженных Сил пополнят 1143 призывника из Рязанской области
14:04
Четверо рязанских лыжников стали победителями Мемориала Алексея Прокуророва
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы