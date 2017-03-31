Паводок в Рязанской области: вода в Оке убывает

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 7 сантиметров. Он составляет 229 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста. В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке понизился на 4 сантиметра и достигает отметки 500 сантиметров. В районе села Старая Рязань уровень воды понизился на 3 сантиметра и составляет 321 сантиметр. На территории Касимова уровень воды остался на отметке 324 сантиметра. В районе населенного пункта Елатьма уровень воды повысился на 1 сантиметр и составляет 243 сантиметра.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 4 сантиметра и составил 351 сантиметр.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 10 сантиметров и составил 222 сантиметра.

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды понизился на 3 сантиметра и составил 279 сантиметров.

На реке Ранова села Троица уровень воды понизился на 20 сантиметров и составил 442 сантиметра.

На реке Верда в черте города Скопин уровень воды понизился на 5 сантиметров и достиг отметки 128 сантиметров.

На территории Рязанской области остаются подтопленными два низководных моста (в Старожиловском и Скопинском районах), а также один участок автодороги ( в Рязанской районе).

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.