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Главная страница / Новости Рязани и области / 31 марта 2017 года
31.03.2017, 17:03
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Спорт
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«Первоапрельские» 500 метров по территории ЦПКиО пробежали более 100 рязанцев

«Первоапрельские» 500 метров по территории ЦПКиО пробежали более 100 рязанцев

Как сообщает сайт администрации города традиционный «Первоапрельский забег» проходит в Рязани уже в третий раз. В этом году в соревнованиях, приуроченных ко Дню смеха, приняли участие более 100 школьников, студентов, учителей и преподавателей.

В шести возрастных группах прошло 18 забегов. Победители и призеры забега, а также лучшие в номинациях «Самый смешной костюм», «Самая многочисленная семья», «Самый дружный коллектив», «Самый юный участник» были награждены грамотами и призами управления по физической культуре и массовому спорту.

Фото с сайта администрации Рязани

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 31 марта 2017 года
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