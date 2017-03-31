«Первоапрельские» 500 метров по территории ЦПКиО пробежали более 100 рязанцев

Как сообщает сайт администрации города традиционный «Первоапрельский забег» проходит в Рязани уже в третий раз. В этом году в соревнованиях, приуроченных ко Дню смеха, приняли участие более 100 школьников, студентов, учителей и преподавателей.

В шести возрастных группах прошло 18 забегов. Победители и призеры забега, а также лучшие в номинациях «Самый смешной костюм», «Самая многочисленная семья», «Самый дружный коллектив», «Самый юный участник» были награждены грамотами и призами управления по физической культуре и массовому спорту.

Фото с сайта администрации Рязани