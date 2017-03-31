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Главная страница / Новости Рязани и области / 31 марта 2017 года
31.03.2017, 17:17
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Общество
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В Рязанской области возбуждено еще одно уголовное дело по фактам взяточничества в особо крупном размере в сфере дорожного строительства

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело в отношении сразу трех граждан области. Бывшего генерального директора ОАО «Рязаньавтодор». Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Еще один фигурант уголовного дела - директор Скопинского ДРСУ. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Специалиста одного из отделов Министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, с 2012 по 2016 годы сотруднику одного из отделов Министерства транспорта и автомобильных дорог региона, отвечающему за проверку объемов и качества выполненных работ по ремонту, строительству и обслуживанию дорог, через посредника от бывшего генерального директора ОАО «Рязаньавтодор» передали взятку. В частности, чиновнику предоставили в бессрочное пользование автотранспорт с водителем и топливо, а также услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства, всего на общую сумму более одного миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 31 марта 2017 года
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