В Рязанской области за неделю ликвидировали 71 пал

Общая площадь палов составила более 182 гектаров

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, палы в этом году начались раньше обычного, первый случай был зарегистрирован 10 марта. Всего с начала года в регионе зафиксировали случаев 106 загораний сухой травы. Наибольшее количество - 39 зарегистрировано в Рязани.

Главное управление МЧС России по Рязанской области предупреждает: за нарушение требований пожарной безопасности при сжигании сухой травы, мусора, разведении костров нарушители будут привлечены к административной ответственности.