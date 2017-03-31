Областная общественно-политическая газета
17:39 МСК
Пятница
31 марта 2017 года
Выпуск № 58 (5345)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
К Международному дню птиц в Солотчинской школе-интернате под Рязанью построен «птичий городок» Рязанские школьники могут задать свои вопросы Президенту РоссииУ жителя Рязанской области преступники похитили банковскую карту и сняли с нее деньги В Рязанской области половодье проходит в «плановом режиме» Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в Рязанской области отчитались о своей работе
Главная страница / Новости Рязани и области / 31 марта 2017 года
31.03.2017, 17:30
Просмотров: 15
Общество
Версия для печати

В Рязанской области за неделю ликвидировали 71 пал

Общая площадь палов составила более 182 гектаров

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, палы в этом году начались раньше обычного, первый случай был зарегистрирован 10 марта. Всего с начала года в регионе зафиксировали случаев 106 загораний сухой травы. Наибольшее количество - 39 зарегистрировано в Рязани.

Главное управление МЧС России по Рязанской области предупреждает: за нарушение требований пожарной безопасности при сжигании сухой травы, мусора, разведении костров нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 31 марта 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
16:19
За убийство своего ребенка жительница Рязанской области попадет на скамью подсудимых
15:37
В Рязанском художественном училище открылась фотовыставка памяти Владимира Кованова
14:54
В окрестностях Окского биосферного заповедника в Рязанской области появились серые журавли
14:26
В ходе весеннего призыва ряды Вооруженных Сил пополнят 1143 призывника из Рязанской области
14:04
Четверо рязанских лыжников стали победителями Мемориала Алексея Прокуророва
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы