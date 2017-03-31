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Главная страница / Новости Рязани и области / 31 марта 2017 года
31.03.2017, 17:43
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Происшествия
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Два налетчика из Подмосковья в Рязани проникли в чужую квартиру и ограбили находящихся там людей

В полицию поступило сообщение о нападении на квартиру в Рязани. По словам 42-летней рязанки, к ней в квартиру вошли двое незнакомцев, которые, угрожая электрошокером ей и двум ее приятельницам, похитили 18 тысяч рублей, два сотовых телефона и золотую цепочку.

На место немедленно выехали сотрудники уголовного розыска. Полицейские выяснили, что пострадавшая рязанка оказывала на дому услуги по маникюру и рассказывала о своих работах в соцсетях. В тот день у нее в гостях была одна из клиенток. Косметические услуги были закончены, и девушка собиралась домой, когда в квартиру позвонили двое мужчин. Ранее они по телефону, указанному на страничке мастера в соцсети, назначили время визита для маникюра, поэтому хозяйка без страха им открыла. Незнакомцы вошли в квартиру и, собрав девушек в одной комнате, угрожая электрошокером, потребовали деньги и украшения. Похитив 18 тысяч рублей, два сотовых телефона и сорвав у одной из девушек с шеи золотую цепочку, нападавшие попытались скрыться.

Девушки решили их преследовать, на лестничной клетке догнали одного злоумышленника и постарались его задержать, но мужчина отбился и, потеряв в спешке ботинки, босиком выбежал на улицу. Там злоумышленники прыгнули в автомобиль и скрылись. Одна из пострадавших успела сфотографировать машину нападавших на сотовый телефон, который спрятала от налетчиков.

Оперативники уголовного розыска предположили, что разбойное нападение совершили не жители Рязани, а приезжие «гастролеры». На фотографии машины злоумышленников не было видно номера, но угадывались марка и цвет. Отсмотрев записи видеокамер, установленных на автодорогах на въезде в Рязань, оперативники получили фотоснимок схожей машины, где за лобовым стеклом сидел мужчина, внешне похожий на одного из нападавших. Пострадавшие опознали злоумышленника.

Марку автомобиля и личность владельца установили. Оказалось, к разбойному нападению причастны два жителя Подмосковья – граждане стран ближнего зарубежья. Полицейские разыскали и задержали 28-летнего жителя Подмосковья и его 44-летнего приятеля, который уже был судим у себя на родине и находился на территории России незаконно.

Как сообщает сайт УМВД России по области, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленников взяли под стражу.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 31 марта 2017 года
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