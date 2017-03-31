Лучших рязанских баскетболисток пригласили в спортивный интернат Академии баскетбола в Санкт-Петербурге

В городе на Неве проведен всероссийский турнир среди девушек. Рязанщину на этих соревнованиях представляла сборная команда, составленная из баскетболисток специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Единство» и средней школы №11 областного центра. Рязанки не смогли подняться на пьедестал соревнований такого высокого уровня (сказался недостаток опыта участия в подобных турнирах), но мастерство наших лидеров было замечено специалистами. Приз лучшей нападающей был вручен Дарье Замятиной. Ее, а также Карину Романову пригласили учиться в спортинтернат при местной Академии баскетбола. Отметим, обеих баскетболисток тренирует учитель физкультуры одиннадцатой школы города Рязани Василий Васильчиков.