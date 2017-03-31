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Главная страница / Новости Рязани и области / 31 марта 2017 года
31.03.2017, 17:45
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Спорт
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Лучших рязанских баскетболисток пригласили в спортивный интернат Академии баскетбола в Санкт-Петербурге

В городе на Неве проведен всероссийский турнир среди девушек. Рязанщину на этих соревнованиях представляла сборная команда, составленная из баскетболисток специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Единство» и средней школы №11 областного центра. Рязанки не смогли подняться на пьедестал соревнований такого высокого уровня (сказался недостаток опыта участия в подобных турнирах), но мастерство наших лидеров было замечено специалистами. Приз лучшей нападающей был вручен Дарье Замятиной. Ее, а также Карину Романову пригласили учиться в спортинтернат при местной Академии баскетбола. Отметим, обеих баскетболисток тренирует учитель физкультуры одиннадцатой школы города Рязани Василий Васильчиков.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 31 марта 2017 года
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