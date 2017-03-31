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Главная страница / Новости Рязани и области / 31 марта 2017 года
31.03.2017, 17:46
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Спорт
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Футболисты Рязанской области сделали серьезную заявку на победу в турнире по мини-футболу

Сегодня, 31 марта, в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон», стартовал пятый международный турнир по мини-футболу «BORDER CUP-17». Успешно начала соревнования рязанская дружина «Бордер» – она нанесла поражения «Промету» из Узловой Тульской области (5:3), «Гарду» из Клина (9:1) и в итоге сделала серьезную заявку на окончательную победу в турнире. Также две победы на счету «Юркаса» из Беларуси.

Заметим, команда «Бордер» четырежды добивалась успеха в традиционном турнире. У нашей дружины есть все шансы победить, ведь в ее составе играют Дмитрий Аксенов, Андрей Макарочкин, Вячеслав Вепринцев, Иарзани Сафоян – футболисты, в свое время выступавшие в командах мастеров.

Завтра, 1 апреля, первый матч турнира начнется в 13.00. Вход в спорткомплекс «Арена-Атрон» для болельщиков – свободный.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 31 марта 2017 года
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