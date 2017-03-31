Футболисты Рязанской области сделали серьезную заявку на победу в турнире по мини-футболу

Сегодня, 31 марта, в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон», стартовал пятый международный турнир по мини-футболу «BORDER CUP-17». Успешно начала соревнования рязанская дружина «Бордер» – она нанесла поражения «Промету» из Узловой Тульской области (5:3), «Гарду» из Клина (9:1) и в итоге сделала серьезную заявку на окончательную победу в турнире. Также две победы на счету «Юркаса» из Беларуси.

Заметим, команда «Бордер» четырежды добивалась успеха в традиционном турнире. У нашей дружины есть все шансы победить, ведь в ее составе играют Дмитрий Аксенов, Андрей Макарочкин, Вячеслав Вепринцев, Иарзани Сафоян – футболисты, в свое время выступавшие в командах мастеров.

Завтра, 1 апреля, первый матч турнира начнется в 13.00. Вход в спорткомплекс «Арена-Атрон» для болельщиков – свободный.