Определился еще один соперник БК «Рязань» на второй стадии чемпионата России

8 апреля в Рязани, в спортзале Дворца детского творчества, стартует турнир Сибура, участники которого поспорят за пятое место в чемпионате страны среди клубов Суперлиги. Еще одним соперником БК «Рязань» стал клуб «Темп-Сумз-УГМК» из Ревды, в четвертьфинальной серии со счетом 1:3 уступивший команде «Университет-Югра». Четвертый соперник БК «Рязань» будет определен позднее, в продолжающейся серии четвертьфинала. Сегодня, 31 марта, команда «Спартак-Приморье» нанесла поражение «Самаре» (81:77), а «Сахалин» также дома проиграл «Иркуту» – 77:79. 3 апреля встречаются «Самара» и «Спартак-Приморье», «Сахалин» и дружина из Иркутска – «Иркут». Ранее участником предстоящего турнира в Рязани стал московский клуб «МБА», опередивший рязанцев в регулярном чемпионате.

Начало первого поединка турнира Сибура – в 13.00.