В Рязани посмеялись «по поводу»

«Смех по поводу» – так называется вечер юмора, на котором в музее И.П. Павлова собрались журналисты и творческая интеллигенция.

Встречи, приуроченные ко Дню смеха 1 апреля, вначале собирали журналистов. Но пару лет назад с инициативой сделать общий первоапрельский «капустник» журналистов и музейных работников выступила директор дома-музея академика И.П. Павлова Наталья Александровна Загрина. И теперь шутки, анекдоты, забавные истории из жизни, журналистские байки звучат в павловском музее, который гостеприимно встречает всех за чашкой чая.

За чаепитием прозвучало много и забавных, и поучительных историй. Журналисты представили коллекцию смешных и странных заголовков, вспомнили курьезные моменты командировок. Экскурсоводы музея поделились забавными разговорами и отзывами туристов. А подарком для всех стали песни «Гимн музею» и «Жить в Рязани – счастье наше».