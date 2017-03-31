Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов провел совещание с членами регионального правительства

31 марта под председательством врио губернатора Николая Любимова состоялось совещание по теме «Корректировка регионального бюджета на 2017 год и формирование бюджета области на 2018 год». В работе принял участие глава Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.

По информации министра финансов области Марины Наумовой, в текущем году региону из федерального бюджета предусмотрено выделение 11 млрд. 129,6 млн. рублей, что составляет 95,4 процента к уровню 2016 года. В 2016 году Рязанская область в качестве поддержки получила из федерального центра 11 млрд.669 млн. рублей, т.е. на 2,5 процента больше, чем в 2015 году. На 2017 год общий объем федерального финансирования пока остается на уровне 2016 года. При этом по ряду отраслевых министерств отмечено снижение финансирования, по ряду отраслей увеличена федеральная поддержка.

По словам председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова, в июне 2017 года будут вноситься поправки в федеральный бюджет. «Это дает возможность внести необходимые корректировки с тем, что Рязанская область могла побороться за выделение дополнительных федеральных средств», – отметил парламентарий.

Руководители региональных министерств отчитались об оформлении и направлении заявок на привлечение дополнительных федеральных средств. Николай Любимов дал поручение в кратчайшие сроки доработать те заявки, где не прописано согласование и представить ему на утверждение.

Врио губернатора выразил недовольство работой ряда министерств в части взаимодействия с федеральными ведомствами. В частности, по минсельхозу глава региона дал поручение – довести до селян все средства, запланированные для проведения посевной кампании в недельный срок.

Перед руководителями всех региональных министерств врио губернатора поставил задачу – в срочном порядке провести работу по тем направлениям, где имеется возможность получения дополнительных федеральных средств в 2017-2018 годах. Глава региона Николай Любимов ввел еженедельную отчетность о проведенной работе по этой теме.

Источник: сайт правительства Рязанской области