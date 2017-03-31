В Рязанской области состоялось заседание «круглого стола», посвященное 140-летию со дня начала русско-турецкой войны

Тема состоявшегося в Доме общественных организаций заседания «круглого стола»: «140 лет русско-турецкой войне 1877-1878 гг». В мероприятии принял участие заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений области Владимир Коробкин.

В работе участвовали представители рязанского отделения Российского военно-исторического общества, казачьих обществ, представители других общественных объединений, преподаватели и студенты вузов.

Обращаясь к собравшимся, заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений области Владимир Коробкин отметил: «Участие русской армии в освободительной войне на Балканах в те годы вызвало широкий отклик населения России, большой патриотический подъем. События, о которых идет речь, происходили давно, но о них нельзя забывать».

На заседании были представлены доклады о значении освобождения Балканского полуострова, состоянии русской армии и экономическом развитии страны в тот период, казачьих формирований в военное время.

Источник: сайт правительства Рязанской области