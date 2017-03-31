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Главная страница / Новости Рязани и области / 31 марта 2017 года
31.03.2017, 18:22
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Общество
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В Рязанской области состоялось заседание «круглого стола», посвященное 140-летию со дня начала русско-турецкой войны

Тема состоявшегося в Доме общественных организаций заседания «круглого стола»: «140 лет русско-турецкой войне 1877-1878 гг». В мероприятии принял участие заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений области Владимир Коробкин.

В работе участвовали представители рязанского отделения Российского военно-исторического общества, казачьих обществ, представители других общественных объединений, преподаватели и студенты вузов.

Обращаясь к собравшимся, заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений области Владимир Коробкин отметил: «Участие русской армии в освободительной войне на Балканах в те годы вызвало широкий отклик населения России, большой патриотический подъем. События, о которых идет речь, происходили давно, но о них нельзя забывать».

На заседании были представлены доклады о значении освобождения Балканского полуострова, состоянии русской армии и экономическом развитии страны в тот период, казачьих формирований в военное время.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 31 марта 2017 года
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