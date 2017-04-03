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Главная страница / Новости Рязани и области / 03 апреля 2017 года
03.04.2017, 09:00
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Мусор в Рязани: минус 20 тонн

Это один из итогов общегородского субботника, который состоялся в областном центре 1 апреля
Мусор в Рязани: минус 20 тонн

Привести улицы и зеленые зоны города в порядок вышли сотрудники муниципальных предприятий, администрации города, волонтеры.

Как сообщается на сайте администрации Рязани, работы, в частности, были организованы на улицах Ситниковская, Есенина, на отдельных участках Бульвара Победы на Московском шоссе, в Лесопарке, в Торговом городке, а также зеленых зонах на Куйбышевском шоссе, на Скорбященском мемориальном комплексе, и Молодежном сквере на улице Горького.

Участники субботника опиливали деревья, чистили прилотковую часть дорог, красили дорожные ограждения, собирали мусор. Его в день субботника было собрано и вывезено порядка 20 тонн.

Очередной общегородской субботник пройдет в Рязани в следующую субботу, 8 апреля.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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