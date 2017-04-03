Мусор в Рязани: минус 20 тонн

Это один из итогов общегородского субботника, который состоялся в областном центре 1 апреля

Привести улицы и зеленые зоны города в порядок вышли сотрудники муниципальных предприятий, администрации города, волонтеры.

Как сообщается на сайте администрации Рязани, работы, в частности, были организованы на улицах Ситниковская, Есенина, на отдельных участках Бульвара Победы на Московском шоссе, в Лесопарке, в Торговом городке, а также зеленых зонах на Куйбышевском шоссе, на Скорбященском мемориальном комплексе, и Молодежном сквере на улице Горького.

Участники субботника опиливали деревья, чистили прилотковую часть дорог, красили дорожные ограждения, собирали мусор. Его в день субботника было собрано и вывезено порядка 20 тонн.

Очередной общегородской субботник пройдет в Рязани в следующую субботу, 8 апреля.