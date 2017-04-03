За март дорожные выбоины и ямы ликвидированы на 74 улицах Рязани

О том, где работы продолжаются, каждый может узнать, посмотрев «Интерактивную карту дорожно-ремонтных работ» на портале «Исправим вместе»

Как информирует сайт администрации Рязани, работы выполнены на более 9700 кв. метрах автодорог областного центра. В работах было задействовано 23 бригады одиннадцати подрядных организаций, в том числе – дирекции благоустройства города.

По данным управления благоустройства города, ликвидация выбоин еще на 51 объекте улично-дорожной сети ликвидация выбоин продолжается и будет завершена в апреле.

На актуализированной «Интерактивной карте дорожно-ремонтных работ» на портале «Исправим вместе» отражены весь ход кампании по заделке выбоин. На этом же ресурсе горожане могут оставить свои комментарии, замечания и предложения о ходе дорожно-ремонтных работ, ознакомиться с информацией об их видах, сроках и задействованных подрядчиках.