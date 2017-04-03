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Главная страница / Новости Рязани и области / 03 апреля 2017 года
03.04.2017, 09:05
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За март дорожные выбоины и ямы ликвидированы на 74 улицах Рязани

О том, где работы продолжаются, каждый может узнать, посмотрев «Интерактивную карту дорожно-ремонтных работ» на портале «Исправим вместе»
За март дорожные выбоины и ямы ликвидированы на 74 улицах Рязани

Как информирует сайт администрации Рязани, работы выполнены на более 9700 кв. метрах автодорог областного центра. В работах было задействовано 23 бригады одиннадцати подрядных организаций, в том числе – дирекции благоустройства города.

По данным управления благоустройства города, ликвидация выбоин еще на 51 объекте улично-дорожной сети ликвидация выбоин продолжается и будет завершена в апреле.

На актуализированной «Интерактивной карте дорожно-ремонтных работ» на портале «Исправим вместе» отражены весь ход кампании по заделке выбоин. На этом же ресурсе горожане могут оставить свои комментарии, замечания и предложения о ходе дорожно-ремонтных работ, ознакомиться с информацией об их видах, сроках и задействованных подрядчиках.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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