Жителей Рязанской области предупреждают: наступает туман

Метеопредупреждение на сегодняшний день опубликовано на сайте главного управления МЧС России по региону

По данным филиала Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в первой половине дня 3 апреля на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 м.

При тумане снижается видимость, затруднено движение транспорта, увеличена вероятность дорожно-транспортных происшествий. Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:

-лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;

-пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

-водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

-водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

-помните, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко.

Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Обратите внимание, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.