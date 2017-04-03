ФК «Рязань» обыграл гостей из Коломны

Вчера в заключительном контрольном матче межсезонья сполна хватило для победы одного точно удара в исполнении Эльбруса Танделова - 1:0

Чувствуя приближение официальных матчей, соперники хотели доказать друг другу, что каждый уже набрал оптимальную форму и жаждет новых побед. Игра получилась зрелищной для болельщиков. О ее ходе рассказали в пресс-службе клуба.

Команды не скупясь атаковали: то и дело в игру вступали вратари.На 22-й минуте Владислав Мещеряков после паса Юрия Кулешова вышел один на один с голкипером «Коломны», но промедлил и упустил момент. Затем дважды подавал с углового Эльбрус Танделов: в первом случае Кирилл Морыганов угодил мячом в защитника, затем Богдан Ващенко пробил точно в руки вратарю. На 35-й минуте Ващенко мощно прострел на Жданкина, тот скинул мяч Морыганову. Увы, Кириллу совсем немного не хватило, чтобы замкнуть передачу. Под занавес тайма после удара Эльбруса Танделова мяч прошёл рядом со штангой.

После перерыва рязанцы ещё активнее насели на ворота соперника. Вышедший на замену Артур Шахназаров мощно пробил метров с 30, вратарь не без труда выудил мяч из верхнего левого угла. И все же на 63-й минуте оборона ФК «Коломна» дрогнула. Жданкин заработал штрафной, который мастерски исполнил Эльбрус Танделов 1:0. Могли рязанцы и удвоить преимущество: на рандеву с голкипером соперников вновь убегал Мещеряков, заметен в штрафной был Шахназаров.

Впрочем, и одного точно удара рязанцам хватило, чтобы записать победу на свой счёт.

Уже 9 апреля ФК «Рязань» проведёт первую официальную встречу весенней части Первенства ПФЛ, в Белгороде наша команда сыграет с местным «Энергомашем».