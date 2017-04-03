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Главная страница / Новости Рязани и области / 03 апреля 2017 года
03.04.2017, 09:37
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Происшествия
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Два грузовика столкнулись на трассе в Рязанской области

ДТП произошло сегодня утром, сообщает об этом сайт главного управления МЧС России по области. Сообщение об автоаварии на 171 километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в Рыбновском районе поступило на пульт дежурного «01» в 06.33 минуты. По уточненной информации столкнулись два грузовых автомобиля. Имеется пострадавший. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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