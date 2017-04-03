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Главная страница / Новости Рязани и области / 03 апреля 2017 года
03.04.2017, 09:44
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Здоровье
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Рязанцы могут помочь больным гемофилией

Очередная двухдневная акция безвозмездного донорства в рамках проекта «Река Жизни» пройдет в Рязани 11-12 апреля

11 - 12 апреля, с 8.00 до 12.30, участников акции ждут на областной станция переливания крови (ул. Спортивная, д. №7, ост тролл.12 «Рембыттехника») и в отделении переливания крови областной клинической больницы (Канищево, Интернациональная, д. 3-а, ост. тролл. № 16 и авт. № 17 «Больничный комплекс»).

Эта акция приурочена к Всемирному дню гемофилии – 17 апреля, который отмечается с 1989 года по инициативе сразу двух организаций: «Всемирной организации здравоохранения» и «Всемирной федерации гемофилии».

Координатор благотворительных проектов, президент Рязанского областного «Общества больных гемофилией» Евгений Соколов сообщил о том, что прошлая, февральская, двухдневная акция позволила собрать 195 доз крови, т.е. спасти 585 человек…

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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