Рязанцы могут помочь больным гемофилией

Очередная двухдневная акция безвозмездного донорства в рамках проекта «Река Жизни» пройдет в Рязани 11-12 апреля

11 - 12 апреля, с 8.00 до 12.30, участников акции ждут на областной станция переливания крови (ул. Спортивная, д. №7, ост тролл.12 «Рембыттехника») и в отделении переливания крови областной клинической больницы (Канищево, Интернациональная, д. 3-а, ост. тролл. № 16 и авт. № 17 «Больничный комплекс»).

Эта акция приурочена к Всемирному дню гемофилии – 17 апреля, который отмечается с 1989 года по инициативе сразу двух организаций: «Всемирной организации здравоохранения» и «Всемирной федерации гемофилии».

Координатор благотворительных проектов, президент Рязанского областного «Общества больных гемофилией» Евгений Соколов сообщил о том, что прошлая, февральская, двухдневная акция позволила собрать 195 доз крови, т.е. спасти 585 человек…