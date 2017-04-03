Рязанских журналистов приглашают к участию во всероссийском творческом конкурсе

Известный кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов обратился к участникам медиафорума ОНФ независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» и пользователям журналистского портала media.onf.ru с предложением попробовать свои силы в творческом конкурсе журналистских работ «Подними голову! Мечты и люди, изменившие мир»

Дорогие друзья-журналисты, все те, кто формирует информационную картину дня современной России. Я приветствую вас и предлагаю поддержать дело, на мой взгляд, очень важное и нужное именно сейчас. Вместе с порталом media.onf.ru я предлагаю вам принять участие в творческом конкурсе журналистских работ на тему: «Подними голову! Мечты и люди, изменившие мир, – сказал Бекмамбетов.

Он отметил, что очень важно говорить о людях, сумевших добиться своей мечты и сделать мир лучше.

Мы ждем от вас рассказов о таких героях. Уверен, в России они есть. К участию в конкурсе принимаются статьи, очерки, фото – и видеорепортажи, посты в социальных сетях, рассказывающие о людях, сумевших воплотить в жизнь свою мечту и сделать мир лучше. Форма подачи материала – любая. Автор лучшей журналистской работы получит ваучер на перелеты в 10 российских городов. Мне кажется, для настоящего журналиста этот приз ценнее любого электронного гаджета, – сообщил Тимур Бекмамбетов.

Он добавил, что на суд зрителей была представлена большая работа режиссера Дмитрия Киселева – фильм «Время первых» о подвиге космонавта Алексея Леонова и его друга Павла Беляева: «Этот фильм основан на реальных событиях и рассказывает о первом выходе человека в открытый космос. Это величайшее событие в истории космонавтики произошло 52 года назад, но фильм не о прошлом. Он – о настоящем. О современной жизни, где большие или маленькие свершения могут случиться, только если у человека есть мечта, огромное желание сделать ее реальностью и стойкая вера, что в жизни нет ничего невозможного. Если бы Леонов, Беляев, великий конструктор Сергей Королев, их соратники смотрели себе под ноги, космос так и остался бы для нас чужим. «Время первых» – это наше время. Давайте вместе расскажем об этом!».

Ждем ссылки на ваши работы, опубликованные на интернет-ресурсах СМИ по адресу media@onf.ru. Период проведения конкурса - 2-12 апреля 2017 года.