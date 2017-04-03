Житель Рязанской области украл бензотриммер

Преступление раскрыли сотрудники полиции

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратилась 57-летняя жительница Новомичуринска. Она рассказала, что окно ее дома кто-то разбил и украл бензотриммер. «Следов», которые «выводили» бы на злоумышленника полицейские не обнаружили, но выяснилось, что подобным образом были совершены еще две кражи. Хозяева домов некоторое время не навещали свои жилища, а вернувшись, были неприятно удивлены.

Вскоре оперативники уголовного розыска получили информацию, что у 38-летнего жителя Новомичуринска появился бензотриммер. Полицейские провели проверку и выяснили, что мужчина причастен к краже из дома пенсионерки. Злоумышленника задержали. В его жилище обнаружили бензотриммер и предметы, похищенные из двух других домов.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет.