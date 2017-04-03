Продавец одного из магазинов Рязани отоваривал подростков алкоголем

В полицию поступили сведения, что в Рязани в одном из магазинов по улице Электрозаводской продают спиртное подросткам, сообщает сайт УМВД России по области. В ходе профилактических рейдов полицейские встретили рядом с магазином девушку-подростка со спиртным в руках. Она рассказала, где именно купила алкоголь. В дальнейшем было установлено, что 27-летний продавец магазина уже неоднократно реализовывал спиртное несовершеннолетним.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей.