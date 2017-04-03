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Главная страница / Новости Рязани и области / 03 апреля 2017 года
03.04.2017, 10:19
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Общество
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Продавец одного из магазинов Рязани отоваривал подростков алкоголем

В полицию поступили сведения, что в Рязани в одном из магазинов по улице Электрозаводской продают спиртное подросткам, сообщает сайт УМВД России по области. В ходе профилактических рейдов полицейские встретили рядом с магазином девушку-подростка со спиртным в руках. Она рассказала, где именно купила алкоголь. В дальнейшем было установлено, что 27-летний продавец магазина уже неоднократно реализовывал спиртное несовершеннолетним.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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