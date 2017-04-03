92 жителя Рязани обратились за бесплатной юридической помощью

День бесплатной юридической помощи прошел в Рязанской области в минувшую пятницу. С 9 утра до 6 часов вечера в общественных приемных и центрах бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России специалисты отвечали на вопросы граждан, помогали составлять исковые заявления и обращения в различные службы и ведомства.

Проблемы, с которыми обращались люди, касались различных сфер жизни и чаще всего были связаны с гражданским законодательством. Консультации проводили члены Ассоциации юристов России – сотрудники нотариальной палаты, Управления Министерства юстиции Рязанской области, региональных управления Росреестра, министерства социальной защиты, управления Федеральной службы судебных приставов. Правовую помощь оказывали представители адвокатского сообщества, сотрудники прокуратуры региона.

В ходе мероприятия бесплатную юридическую помощь в Рязани получили 92 человека: 63 пенсионера, 8 инвалидов, 11 малоимущих, одна многодетная мать, 9 граждан, относящихся к иной категории.

День бесплатной юридической помощи также прошел в 10 местных отделениях Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Следующий День бесплатной юридической помощи пройдет 28 апреля.