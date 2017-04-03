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Главная страница / Новости Рязани и области / 03 апреля 2017 года
03.04.2017, 10:34
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Общество
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Жестокое убийство в Рязанской области: жертвами стали женщина и трое ее малолетних детей

Вчера примерно в 23.30 в квартире, расположенной в поселке Искра Рязанского района, были обнаружены тела женщины 1983 года рождения и трех ее малолетних сыновей 2003, 2005 и 2013 годов рождения с множественными колото-резаными ранами. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего).

Установлено, что каждому из потерпевших было нанесено несколько ножевых ранений.

Оперативными службами УМВД России по Рязанской области по подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержан бывший супруг погибшей 1986 года рождения. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об его аресте.

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, в настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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