Рязанские волонтеры будут сопровождать шествие «Бессмертного полка» в Москве в День Победы

У жителей Рязани и области есть уникальная возможность поучаствовать в сопровождении народного шествия от регионального отделения Волонтеров Победы Рязанской области.

Для этого необходимо выполнить несколько простых условий:

Зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф и через личный кабинет подать заявку на мероприятие «ВОЛОНТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАРАДА ПОБЕДЫ И НАРОДНОГО ШЕСТВИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В МОСКВЕ» до 6 апреля;

Заполнить форму не позднее 5 апреля;

Следить за уведомлениями по электронной почте;

Выполнить все необходимые задания и пройти обучение.

Встречаемся 9 мая на Красной площади! (Все расходы по транспортировке, питанию и обеспечению экипировкой на себя берет направляющая сторона.)