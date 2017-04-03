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Главная страница / Новости Рязани и области / 03 апреля 2017 года
03.04.2017, 10:37
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Общество
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Рязанские волонтеры будут сопровождать шествие «Бессмертного полка» в Москве в День Победы

У жителей Рязани и области есть уникальная возможность поучаствовать в сопровождении народного шествия от регионального отделения Волонтеров Победы Рязанской области.

Для этого необходимо выполнить несколько простых условий:

Зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф и через личный кабинет подать заявку на мероприятие «ВОЛОНТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАРАДА ПОБЕДЫ И НАРОДНОГО ШЕСТВИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В МОСКВЕ» до 6 апреля;

Заполнить форму не позднее 5 апреля;

Следить за уведомлениями по электронной почте;

Выполнить все необходимые задания и пройти обучение.

Встречаемся 9 мая на Красной площади! (Все расходы по транспортировке, питанию и обеспечению экипировкой на себя берет направляющая сторона.)

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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