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Главная страница / Новости Рязани и области / 03 апреля 2017 года
03.04.2017, 10:46
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Происшествия
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В Рязанской области столкнулись две легковушки и автобус

Один человек погиб, четверо пострадали

ДТП произошло вчера в 17.20 в Рыбновском районе на 168-ом км дороги федерального значения Москва-Астрахань, сообщает сайт УМВД России по области. Автомобиль «Киа-Рио», за рулем которого находилась 41-летняя женщина-водитель, двигался со стороны Рязани в направлении Москвы. Водитель легковушки не справилась с управлением, в результате «Киа» совершила касательное столкновение с попутным автобусом «Сетра», после чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Тойота-Камри».

В результате ДТП пассажирка автомобиля «Киа» - 43-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте ДТП, женщина-водитель данного транспортного средства с травмами госпитализирована. Пассажиры «Тойоты»: 40-летняя женщина и два ее сына 8 и 6 лет с ушибами и ссадинами были доставлены в больницу.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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