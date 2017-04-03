В Рязанской области столкнулись две легковушки и автобус

Один человек погиб, четверо пострадали

ДТП произошло вчера в 17.20 в Рыбновском районе на 168-ом км дороги федерального значения Москва-Астрахань, сообщает сайт УМВД России по области. Автомобиль «Киа-Рио», за рулем которого находилась 41-летняя женщина-водитель, двигался со стороны Рязани в направлении Москвы. Водитель легковушки не справилась с управлением, в результате «Киа» совершила касательное столкновение с попутным автобусом «Сетра», после чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «Тойота-Камри».

В результате ДТП пассажирка автомобиля «Киа» - 43-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте ДТП, женщина-водитель данного транспортного средства с травмами госпитализирована. Пассажиры «Тойоты»: 40-летняя женщина и два ее сына 8 и 6 лет с ушибами и ссадинами были доставлены в больницу.