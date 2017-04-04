Юные рязанские хоккеисты – победители межрегиональной «Весенней капели»

В спорткомплексе «Ледовый» города Переславль-Залесский Ярославской области прошел межрегиональный хоккейный турнир под названием «Весенняя капель». Ребята 2007 года рождения из ДЮСШ «Олимпийский» Рязани заняли первое место. Наша команда обыграла сверстников из Рыбинска со счетом 4:2, хоккеистов из Переславля-Залесского – 5:2, из Коврова – 16:0, архангельскую команду 6:4, владимирскую – 12:2.