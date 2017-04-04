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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 11:37
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Общество
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В отношении руководителя одного из дорожно-строительных предприятий Рязанской области возбудили уголовное дело

По статье «Злоупотребление полномочиями»

По предварительной информации, в результате преступления дорожно-строительному предприятию Рязанской области был нанесен ущерб в размере более 44 миллионов рублей.

Сайт УМВД России по области сообщает, что сотрудники полиции и регионального управления ФСБ установили, что 46-летний заместитель генерального директора дорожно-строительного предприятия, расположенного в одном из райцентров области, причастен к хищению крупной суммы денег. Топ-менеджер, используя свое служебное положение, заключил с фирмой, учредителем и фактическим руководителем которой он является, договор на поставку битума на сумму 44 миллиона 438 тысяч рублей. При этом установлено, что злоумышленник оплату за предоставленный дорожно-строительным предприятием битум не произвел и денежные средства использовал на нужды своей фирмы.

В результате этих действий дорожно-строительному предприятию был нанесен ущерб в размере 44 миллиона 438 тысяч 587 рублей 50 копеек.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.201 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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