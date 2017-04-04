Областная общественно-политическая газета
05:59 МСК
Вторник
04 апреля 2017 года
Выпуск № 59 (5346)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
На ярмарках выходного дня в Рязани продали 3,5 тонны картофеля и 12 тонн яблок В акции «Неделя детской и юношеской книги» в Рязанской области приняли участие порядка 1500 человек Рязань заняла девятое место в рейтинге ОНФ по исполнению программ капремонтаСпортсменка из Рязанской области завоевала серебряную медаль Кубка Европы по дзюдо В Рязани в жилом доме произошел пожар
Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 11:46
Просмотров: 220
Происшествия
Версия для печати

Пьяный житель Рязани, пытаясь уехать от полицейских, совершил ДТП

ДТП произошло в субботу, 1 апреля, примерно в 21.00 улице Матросова в Рязани. Инспекторы ГИБДД попытались остановить автомобиль «ВАЗ-2115», но водитель проигнорировал требования полицейских. Началась погоня. В какой-то момент водитель «Жигулей» включил заднюю передачу и авто врезалось в припаркованный автомобиль, а виновник попытался уехать с места ДТП. Мужчину задержали. Оказалось, транспортным средством он управлял в состоянии алкогольного опьянения. При его освидетельствовании алкотестер показал 1,089 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что в ноябре прошлого года мужчину уже лишали прав за езду в нетрезвом виде. Теперь ему грозит уголовное наказание – лишение свободы на срок до 2-х лет.

За три дня в регионе инспекторы ГИБДД выявили 26 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
18:33
В Рязанском Государственном медуниверситете имени академика И.П. Павлова прошел День открытых дверей
18:28
Рязанская область заняла второе место среди регионов РФ по реализации комплекса «ГТО»
18:23
Директор школы из Сасова Рязанской области получила региональную награду
18:22
Журналист «Рязанских ведомостей» удостоена благодарности Посольства Республики Беларусь в России
17:47
В Рязани фестиваль «Джию» в 10-й раз объединил поклонников косплей-культуры
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы