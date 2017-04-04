Пьяный житель Рязани, пытаясь уехать от полицейских, совершил ДТП

ДТП произошло в субботу, 1 апреля, примерно в 21.00 улице Матросова в Рязани. Инспекторы ГИБДД попытались остановить автомобиль «ВАЗ-2115», но водитель проигнорировал требования полицейских. Началась погоня. В какой-то момент водитель «Жигулей» включил заднюю передачу и авто врезалось в припаркованный автомобиль, а виновник попытался уехать с места ДТП. Мужчину задержали. Оказалось, транспортным средством он управлял в состоянии алкогольного опьянения. При его освидетельствовании алкотестер показал 1,089 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что в ноябре прошлого года мужчину уже лишали прав за езду в нетрезвом виде. Теперь ему грозит уголовное наказание – лишение свободы на срок до 2-х лет.

За три дня в регионе инспекторы ГИБДД выявили 26 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.