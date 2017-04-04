4 факта незаконного оборота спиртного выявили за выходные в Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, во время рейдов полицейские в Рязани пресекли незаконную торговлю спиртным в торговых палатках, расположенных на улицах Есенина и Интернациональной. Аналогичное нарушение выявили и пресекли в селе Криуша Клепиковского района.

В Рязани в магазине, расположенном улице Советской Армии, нарушилась правила торговли спиртным.

Всего из незаконного оборота изъяли 77 литров спиртного.

В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ, она предусматривает наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей.