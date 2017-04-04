Рязанские хирурги изучают передовой опыт

Всероссийская научно-практическая конференция по применению инновационных методик при проведении лапароскопических операций проходит в Рязанской области в клинической больнице

Участников конференции приветствовали заместитель Председателя Правительства Рязанской области Елена Буняшина, профессор, член-корреспондент РАН Юрий Шелыгин, который высоко оценил профессиональный уровень рязанских докторов, а также известные представители медицинской науки.

Операции, одну из которых проводил директор АНО «Центр клинической и экспериментальной хирургии», профессор Константин Пучков, а другую – заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии, заведующий отделения колопроктологии ОКБ, профессор Дмитрий Хубезов, можно было увидеть в режиме онлайн на мониторах в конференц-зале.