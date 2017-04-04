Областная общественно-политическая газета
05:59 МСК
Вторник
04 апреля 2017 года
Выпуск № 59 (5346)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В акции «Неделя детской и юношеской книги» в Рязанской области приняли участие порядка 1500 человек Рязань заняла девятое место в рейтинге ОНФ по исполнению программ капремонтаНа ярмарках выходного дня в Рязани продали 3,5 тонны картофеля и 12 тонн яблок В Рязани в жилом доме произошел пожар Спортсменка из Рязанской области завоевала серебряную медаль Кубка Европы по дзюдо
Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 12:44
Просмотров: 154
Здоровье
Версия для печати

Рязанские хирурги изучают передовой опыт

Рязанские хирурги изучают передовой опыт

Всероссийская научно-практическая конференция по применению инновационных методик при проведении лапароскопических операций проходит в Рязанской области в клинической больнице

Участников конференции приветствовали заместитель Председателя Правительства Рязанской области Елена Буняшина, профессор, член-корреспондент РАН Юрий Шелыгин, который высоко оценил профессиональный уровень рязанских докторов, а также известные представители медицинской науки.

Операции, одну из которых проводил директор АНО «Центр клинической и экспериментальной хирургии», профессор Константин Пучков, а другую – заведующий кафедрой хирургии, акушерства и гинекологии, заведующий отделения колопроктологии ОКБ, профессор Дмитрий Хубезов, можно было увидеть в режиме онлайн на мониторах в конференц-зале.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
18:33
В Рязанском Государственном медуниверситете имени академика И.П. Павлова прошел День открытых дверей
18:28
Рязанская область заняла второе место среди регионов РФ по реализации комплекса «ГТО»
18:23
Директор школы из Сасова Рязанской области получила региональную награду
18:22
Журналист «Рязанских ведомостей» удостоена благодарности Посольства Республики Беларусь в России
17:47
В Рязани фестиваль «Джию» в 10-й раз объединил поклонников косплей-культуры
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы