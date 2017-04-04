Рязанские школьники показали, как вести борьбу с пожарами при помощи искусства

Заключительный этап областного фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» состоялся в Доме общественных организаций. Фестиваль посвящен 125-летию создания Российского пожарного общества.

Организаторы конкурса – министерство образования Рязанской области, Главное управление МЧС России по Рязанской области и Рязанское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества.

Конкурс проходил в три этапа – школьный, муниципальный и региональный. Участников было более тысячи человек. На гала-концерт приехали победители муниципального этапа. Победители регионального этапа отправятся на межрегиональный этап, который пройдет в Москве 15-16 мая 2017 года.

По словами председателя регионального отделения ВДПО Владимира Ушакова, такие конкурсы необходимы, поскольку они являются эффективной мерой профилактики пожарной безопасности среди школьников и позволяют ребятам проявлять творческий подход к реализации своих желаний. Когда дети заняты творческой работой, у них остается меньше времени праздно шататься по улице и появляется возможность заниматься делом, приносящим немалую пользу не только самим себе, но и окружающим людям.