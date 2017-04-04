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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 12:54
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Культура
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Рязанский шоумен Игорь Крысанов прочел свои юмористические рассказы, основанные на реальных событиях

Литературные чтения состоялись в кафе «Фонтан». Игорь Викторович представил свои короткие прозаические зарисовки, основанные на реальных случаях из собственной жизни, а также на рассказах друзей и знакомых. «Мы не раз попадали в комические или откровенно дурацкие ситуации, и я все это записывал», – поделился Крысанов. Перед чтением он предупредил гостей, что все его истории «с отметкой 16+».

В течение вечера слушатели познакомились с яркими представителями студенчества и сферы культуры, с которыми общался Игорь Крысанов. Среди них были люди, которые рисовали на украденном пожарном щите, ухитрялись обходить советский «сухой закон» и попадали за решетку по случайности. Многие действующие лица, по словам автора, названы реальными именами «с их личного разрешения». Дополнением к прозе Игоря Крысанова стали короткие выступления его давнего друга и коллеги Игоря Потапова, который пел популярные песни под аккордеон.

Игорь Крысанов – рязанский шоумен и телеведущий. Работал на радио и в рекламном бизнесе. Один из создателей и ведущий фестиваля современного танца «Черный кот», который состоялся в этом году в тридцатый раз. Помимо этого, Крысанов придумал фестивали «Беседка» и «Рязанский валенок».

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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