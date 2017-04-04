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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 12:57
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Общество
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Рязань заняла девятое место в рейтинге ОНФ по исполнению программ капремонта

Эксперты Общероссийского народного фронта подготовили итоговый рейтинг по исполнению программ капитального ремонта за 2016 год

Как сообщает пресс-служба организации, лидерами рейтинга стали Республика Татарстан, Москва и Тульская область. Эти регионы набрали наибольшее количество баллов по ряду показателей рейтинга, который разработал Центр ОНФ «Народная экспертиза». На позициях «антилидеров» – Краснодарский край, Республика Крым, Забайкальский край.

Впервые рейтинг по исполнению регионами программ капитального ремонта Центр ОНФ опубликовал в декабре 2016 г. по ситуации на 1 октября 2016 г. По прошествии трех месяцев ситуация в рейтинге изменилась незначительно.

При составлении рейтинга на позицию региона в нем влияли такие факторы, как полнота и достоверность данных, которые субъекты размещают на портале «Реформа ЖКХ», уровень собираемости взносов с собственников. Учтено, сколько видов работ запланировано провести в среднем на каждый дом, и ряд других показателей.

Рязанская область заняла в рейтинге достойное девятое место, набрав в общей сложности 336 баллов (у лидера списка Татарстана – 378). У нашего региона – один из лучших показателей по собираемости взносов с граждан – 83 балла. Отдельно оценивалась собираемость взносов с органов местного самоуправления за принадлежащие им помещения. Здесь муниципалитеты демонстрируют не лучший пример для населения – по данному показателю у региона 60 баллов. На столько же оценено экспертами среднее количество работ по капремонту, предусмотренных программой, на один многоквартирный дом. А вот крайне невысокую оценку, в 32 балла, область получила по показателю «Уровень выполненных до 1 января 2017 года работ по капремонту».

По слова руководителя Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктора Рожкова, рейтинг наглядно демонстрирует, где и как органы власти подходят к исполнению программ капремонта. Каждый регион может увидеть, где есть пробелы и куда необходимо направить усилия, насколько эффективно тратятся средства граждан, которые они отчисляют на капремонт.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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