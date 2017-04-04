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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 13:12
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Спорт
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Спортсменка из Рязанской области завоевала серебряную медаль Кубка Европы по дзюдо

Как сообщает сайт правительства области, Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходил 1-2 апреля в Туле. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 16 стран Европы. По итогам состязаний в составе сборной команды России «серебро» завоевала воспитанница рязанской спортшколы «Комета» Марина Воробьева, выступавшая в весовой категории до 40 кг. Спортсменка тренируется под руководством Сергея Бодько.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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