В акции «Неделя детской и юношеской книги» в Рязанской области приняли участие порядка 1500 человек

По информации сайта правительства области, Неделя детской и юношеской книги проводилась в регионе с 26 по 31 марта. В Рязанской областной детской библиотеке, а также библиотеках муниципальных образований региона прошли тематические праздники, мастер-классы, состоялись встречи с писателями, конкурсы, викторины, игры, работали выставки. В частности, прошел областной смотр-конкурс «Книжное приключение». В нем приняли участие 44 команды школьников из Касимова, Новомичуринска, Рязани, Пителинского, Старожиловского, Кадомского, Сараевского, Ермишинского и Сасовского районов. В целом в Неделе детской и юношеской книги приняли участие около 1500 человек.