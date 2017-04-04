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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 13:19
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Культура
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В акции «Неделя детской и юношеской книги» в Рязанской области приняли участие порядка 1500 человек

По информации сайта правительства области, Неделя детской и юношеской книги проводилась в регионе с 26 по 31 марта. В Рязанской областной детской библиотеке, а также библиотеках муниципальных образований региона прошли тематические праздники, мастер-классы, состоялись встречи с писателями, конкурсы, викторины, игры, работали выставки. В частности, прошел областной смотр-конкурс «Книжное приключение». В нем приняли участие 44 команды школьников из Касимова, Новомичуринска, Рязани, Пителинского, Старожиловского, Кадомского, Сараевского, Ермишинского и Сасовского районов. В целом в Неделе детской и юношеской книги приняли участие около 1500 человек.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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