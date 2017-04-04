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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 13:55
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Спорт
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Представительница Рязанского регионального центра спортивной подготовки Наталья Матвеева завоевала третью медаль на чемпионате России по лыжным гонкам

На завершившемся в Ханты-Мансийске чемпионате страны по лыжным гонкам она добыла бронзовую медаль. Выступая в эстафете 4х5 километров, Матвеева выиграла первый этап, но ее подруги по команде Полина Ковалева, Лали Кварацхелия и Мария Лихачева не смогли поддержать победный ход рязанки – дружина Москвы стала в итоге бронзовой призеркой. Ранее Наталья Матвеева завоевала «золото» в индивидуальном спринте и «серебро» в командном. В последний день соревнований «бронзу» добыл выпускник Рязанской академии ФСИН России Алексей Виценко – на 50-километровой дистанции классическим стилем его опередили только Александр Большунов из Тюмени и москвич Алексей Червоткин.

Успехи лыжников по праву делят отвечающий за подготовку Натальи Матвеевой в региональном центре спортивной подготовки тренер специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» Сергей Пирогов и наставник Алексея Виценко – преподаватель из академии ФСИН Вячеслав Пожималин.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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