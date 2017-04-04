Очередная победа позволила рязанскому «Элексу-Фавориту» закрепиться в шестерке сильнейших коллективов чемпионата России по мини-футболу

В предпоследнем матче чемпионата страны среди клубов высшей лиги подопечные Виталия Громова и Владимира Иванова в Липецке нанесли поражение местной команде «ЛГТУ-Липецк» – 8:4. Пять голов забил Денис Голунов, дублем отметился Михаил Лушников, еще один мяч в ворота хозяев провел Алексей Кинякин.

Остальные поединки в конференции «Запад» завершились так: «Алмаз-АЛРОСА» – «Ядран» – 4:2, «Политех» – «Дина-д» – 2:2, «КПРФ-д» – «Спартак» – 4:3, «Хазар» – «Заря» – 3:2, «Волга-Саратов» – «Крепость» – 10:5. Победа позволила нашей дружине закрепиться в шестерке сильнейших коллективов конференции, идущая на седьмом месте команда «Волга-Саратов» отстает на одиннадцать очков. Стоит отметить: наш форвард Денис Голунов вместе с Михаилом Романовым из «Политеха» делит второе место в споре бомбардиров – на их счету по 37 голов. Лучший результат – 38 – имеет только спартаковец Юрий Циммермн.

Последний матч регулярного чемпионата «Элекс-Фаворит» проведет 8 апреля в Москве против занимающей последнее, тринадцатое, место столичной «Крепости».