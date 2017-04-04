Областная общественно-политическая газета
05:58 МСК
Вторник
04 апреля 2017 года
Выпуск № 59 (5346)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязань заняла девятое место в рейтинге ОНФ по исполнению программ капремонтаСпортсменка из Рязанской области завоевала серебряную медаль Кубка Европы по дзюдо Рязанский шоумен Игорь Крысанов прочел свои юмористические рассказы, основанные на реальных событиях В акции «Неделя детской и юношеской книги» в Рязанской области приняли участие порядка 1500 человек На ярмарках выходного дня в Рязани продали 3,5 тонны картофеля и 12 тонн яблок
Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 13:55
Просмотров: 117
Спорт
Версия для печати

Очередная победа позволила рязанскому «Элексу-Фавориту» закрепиться в шестерке сильнейших коллективов чемпионата России по мини-футболу

В предпоследнем матче чемпионата страны среди клубов высшей лиги подопечные Виталия Громова и Владимира Иванова в Липецке нанесли поражение местной команде «ЛГТУ-Липецк» – 8:4. Пять голов забил Денис Голунов, дублем отметился Михаил Лушников, еще один мяч в ворота хозяев провел Алексей Кинякин.

Остальные поединки в конференции «Запад» завершились так: «Алмаз-АЛРОСА» – «Ядран» – 4:2, «Политех» – «Дина-д» – 2:2, «КПРФ-д» – «Спартак» – 4:3, «Хазар» – «Заря» – 3:2, «Волга-Саратов» – «Крепость» – 10:5. Победа позволила нашей дружине закрепиться в шестерке сильнейших коллективов конференции, идущая на седьмом месте команда «Волга-Саратов» отстает на одиннадцать очков. Стоит отметить: наш форвард Денис Голунов вместе с Михаилом Романовым из «Политеха» делит второе место в споре бомбардиров – на их счету по 37 голов. Лучший результат – 38 – имеет только спартаковец Юрий Циммермн.

Последний матч регулярного чемпионата «Элекс-Фаворит» проведет 8 апреля в Москве против занимающей последнее, тринадцатое, место столичной «Крепости».

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
18:33
В Рязанском Государственном медуниверситете имени академика И.П. Павлова прошел День открытых дверей
18:28
Рязанская область заняла второе место среди регионов РФ по реализации комплекса «ГТО»
18:23
Директор школы из Сасова Рязанской области получила региональную награду
18:22
Журналист «Рязанских ведомостей» удостоена благодарности Посольства Республики Беларусь в России
17:47
В Рязани фестиваль «Джию» в 10-й раз объединил поклонников косплей-культуры
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы