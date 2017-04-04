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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 14:21
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Туризм
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Рязань входит в топ-10 городов для недорогих путешествий на майские праздники

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru выявил популярные недорогие туристические направления для отдыха на майские праздники.

Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов с 29 апреля по 10 мая 2017 года. 

По данным агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий по России на праздничные выходные выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.

Рязань занимает восьмое место для недорогих путешествий на майские праздники.

Петрозаводск, Самара, Саратов, Смоленск, Орел, Калуга, Липецк, Рязань, Киров и Курск входят в топ-10 городов, популярных для недорогих поездок на майские праздники.

По данным сервиса RoomGuru.ru, в Рязани бронируют проживание на майские праздники в среднем на полторы ночи и потратят на жилье 2,3 тысячи рублей в сутки.

Прага, Барселона, Минск, Тбилиси, Баку, Будапешт, Ереван, Таллин, Лондон и Париж составляют первую десятку зарубежных городов, популярных для поездок на майские праздники.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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