Рязань входит в топ-10 городов для недорогих путешествий на майские праздники

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru выявил популярные недорогие туристические направления для отдыха на майские праздники.

Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов с 29 апреля по 10 мая 2017 года.

По данным агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий по России на праздничные выходные выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.

Рязань занимает восьмое место для недорогих путешествий на майские праздники.

Петрозаводск, Самара, Саратов, Смоленск, Орел, Калуга, Липецк, Рязань, Киров и Курск входят в топ-10 городов, популярных для недорогих поездок на майские праздники.

По данным сервиса RoomGuru.ru, в Рязани бронируют проживание на майские праздники в среднем на полторы ночи и потратят на жилье 2,3 тысячи рублей в сутки.

Прага, Барселона, Минск, Тбилиси, Баку, Будапешт, Ереван, Таллин, Лондон и Париж составляют первую десятку зарубежных городов, популярных для поездок на майские праздники.