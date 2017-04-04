В Рязанской области открылась выставка картин из кожи

Она начала свою работу в субботу в Старожиловском Доме культуры. Автор выставки - Галина Борисовна Тиевская. Педагог с более чем 30-летним стажем, она долгое время работала воспитателем в дошкольном учреждении г. Рязани, принимала участие в выставках «Мир кожи», не раз занимала призовые места. Теперь она живет и трудится воспитателем в Старожиловском детском саду, но свое увлечение не оставила – продолжает работать над сюжетами и создавать шедевры из кожи. В создании уникальных картин Галина Борисовна проявила себя как талантливый художник, нашла свою формулу в создании выбранных композиций. В основном картины выполнены по мотивам русских народных сказок. Эта тема ей ближе всего и понятней. В ней она помогает и взрослым, и детям познавать мир, быть добрее друг к другу.

Участники выставки высоко оценили возможности мастера, благодарили за ее труд.