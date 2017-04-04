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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 15:07
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Культура
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В Рязанской области открылась выставка картин из кожи

Автор фото: Валентина Севостьянова | В Рязанской области открылась выставка картин из кожи
Фото: Валентина Севостьянова.

Она начала свою работу в субботу в Старожиловском Доме культуры. Автор выставки - Галина Борисовна Тиевская. Педагог с более чем 30-летним стажем, она долгое время работала воспитателем в дошкольном учреждении г. Рязани, принимала участие в выставках «Мир кожи», не раз занимала призовые места. Теперь она живет и трудится воспитателем в Старожиловском детском саду, но свое увлечение не оставила – продолжает работать над сюжетами и создавать шедевры из кожи. В создании уникальных картин Галина Борисовна проявила себя как талантливый художник, нашла свою формулу в создании выбранных композиций. В основном картины выполнены по мотивам русских народных сказок. Эта тема ей ближе всего и понятней. В ней она помогает и взрослым, и детям познавать мир, быть добрее друг к другу.

Участники выставки высоко оценили возможности мастера, благодарили за ее труд.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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