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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 15:39
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Общество
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В Рязани отметили День единения народов России и Беларуси

В этом году Союзному государству России и Беларуси исполняется 20 лет. Именно 2 апреля 1997 года в Москве президенты Беларуси и России подписали договор о создании Союзного государства. С тех пор 2 апреля отмечается как День единения двух народов.

В Рязани по традиции праздник организует городская национально-культурная автономия белорусов.

Праздничный концерт, приуроченный к Дню единения, прошел вчера в рязанском училище ВДВ. Со сцены звучали пенсии на белорусском и русском языках. Место проведения праздника выбрано не случайно. Сегодня в училище ВДВ проходят обучение несколько десятков белорусов. Сам начальник училища генерал-майор Анатолий Концевой является уроженцем Беларуси, как и руководитель музея истории ВДВ, полковник в отставке Степан Таненя, возглавляющий национально-культурная автономию белорусов Рязани.

Выступая со сцены, заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений региона Владимир Коробкин подчеркнул, что россияне и белорусы неразделимы, и две страны смотрят в одном направлении.

В свою очередь заместитель начальника училища по работе с личным составом, полковник Геннадий Новоселецкий, приветствуя собравшихся, сказал, что у российских курсантов с белорусскими складываются дружественные и почти родственные отношения. Десантники принимают участие в различных совместных учениях, в том числе «Славянское братство», объединяющих подразделения Вооруженных сил России, Белоруссии и Сербии.

С недавних пор Рязань является побратимом белорусского Бреста. В городе поставлен знак в память о рязанцах-защитниках Брестской крепости. Всего же на белорусской земле покоятся 4400 рязанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

А в самой Рязанской области сегодня проживают примерно четырех тысячи белорусов, и это только по официальным данным.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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