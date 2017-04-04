В Скопине Рязанской области в День юмора зрители слушали музыку

В Скопинском дворце культуры состоялся отчетный концерт детской школы искусств им. В.В.Бунина (рук. Татьяна Бахаева). Посвящен он был 420-летию Скопина.

Ведущие концертной программы Артем и Ксения Евдокимовы ни на минуту не отпускали внимание публики представлением многочисленных лауреатов и дипломантов международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов, а красочные слайды украшали выступления.

Как всегда, на высоком уровне выступили учащиеся фортепианного отделения: Кира Савина (преподаватель Е.В. Лобчикова), дуэт Игорь Чесных и Никита Реутов (преподаватель Т.В. Бахаева), Марк Михайлюк (преподаватель И.Ю.Евдокимова), Елизавета Шатилова (преподаватель М.А. Шутова). С особым воодушевлением зал встречал Александра Леонова (преподаватель И.Ю. Евдокимова), который своей пьесой «Грезы любви» буквально заворожил слушателей.

Учащийся народного отделения показали умение великолепной игры на гитаре. Это ученик Д.А. Галкина Сергей Котин и воспитанник Н.Б. Слётова Юрий Беляев. Всех покорили гитарный дуэт учителя и ученика Николая Борисовича Слетова и Юрия Беляева и, конечно же, инструментальный ансамбль «Акцент», которым также руководит Н.Б. Слетов. Эти композиции добавили концерту нотку легкого джазового настроения. Душа России – баян – звучал на сцене в исполнении Влада Тарасова, Евгения Прибылова и Виталия Усачева (преподаватель Н.Н. Митина).

Порадовали слушателей солисты-певцы. Варвара Кулинушкина исполнила песню про Цветик-семицветик (руководитель Н.Н. Митина), а ученики Марины Александровны Шутовой Юлия Сущенко и Елена Машникова, исполнив «Аве Марию» и итальянскую народную песню, настроили зал на академический лад.

Максимально ярко раскрылись на родной сцене Дворца культуры творческие коллективы: хоровой ансамбль «Камертон», которым руководит М.А. Шутова, своей «Весенней песней» приблизил приход весны, а воспитанники Н.Н. Митиной – дуэт Егор Затяжных, Надежда Федотова и ансамбль русской песни «Непоседы» разыграли на сцене замечательное представление «Деревенские посиделки». Вихрь искрометного веселья и радости подарил публике образцовый хореографический ансамбль «Сувенир» под руководством Татьяны Александровны Гайдуковой, как всегда, не оставив равнодушных сердец в зале.

Но особенно приятным и трогательным было выступление выпускников школы, ныне студентов Рязанского музыкального колледжа, Андрея Шутова и Веры Вайн, которые приехали на отчётный концерт и своим творчеством поздравили любимый город с юбилеем и подарили всем зрителям надежду на продолжение славных культурных традиций родного Скопина.