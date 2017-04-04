Рязанцы провели форум «Служу России» в Общественной палате РФ при поддержке Минобороны

По инициативе Союза призывников России, который активно начал свою работу в Рязанском регионе, в Общественной палате РФ 30 марта состоялся форум «Служу России», посвященный началу весенней призывной кампании.

В рамках встречи подвели итоги осеннего призыва на военную службу 2016 года. Целью мероприятия стала популяризация военной службы по призыву среди молодежи, формирование климата взаимопонимания и уважения между призывниками, родителями и военнослужащими, включая офицеров.

Молодым участникам мероприятия рассказали о подготовке к службе в Вооруженных силах РФ, об условиях содержания личного состава, а также о трудоустройстве военнослужащих запаса на ведущие российские предприятия. В числе вопросов для обсуждения — итоги и особенности осеннего призыва и задачи на весенний призыв 2017 года, система подготовки молодежи к военной службе по призыву, уголовная ответственность за уклонение от военной службы по призыву, современные технологии призывных кампаний, системы льгот для военнослужащих, мифы и реальность военной службы по призыву.

«Хотел бы отметить, что активная молодежь всегда ищет где себя проявить, и поэтому очень важна работа по вовлечению их в деятельность военно-патриотических организаций», – сказал председатель Рязанского регионального отделения «Союз призывников России» Анзор Балкаров.

Гостями и участниками форума стали представители от Министерства обороны РФ, Национальной гвардии РФ, ДОСААФ России, военнослужащие Министерства обороны РФ, члены общественного совета при Минобороны России, Герои России и Советского Союза, военно-патриотические клубы и общественные и ветеранские организаций, кадетские школы-интернаты.