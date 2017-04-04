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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 15:55
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Общество
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За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 17 пожаров

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, с 27 марта по 2 апреля в регионе произошло 17 пожаров, в них было уничтожено и повреждено 18 строений и 2 единицы техники. Огнеборцы спасли 1 человека, 4 погибли.

30 марта во время пожара в жилом доме на улице Правобережная в селе Уша Шиловского района был спасен мужчина 1986 года рождения. Он получил ожоги 1 и 2 степени. Медицинская помощь была оказана на месте.

1 апреля во время пожара в жилом доме на улице Большак в деревне Чулково Скопинского района погиб мужчина 1969 года рождения.

2 апреля в пожаре в жилом доме на улице Бережок в селе Щетиновка города Михайлов погибла хозяйка дома 1935 года рождения, женщина 1987 года рождения и мужчина 1981 года рождения.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались 1 раз.

С начала года пожарные подразделения 113 раз выезжали на тушение травы.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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