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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 16:02
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Власть
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин находится в Рязани с рабочей поездкой

Автор фото: Александр Королев | Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин находится в Рязани с рабочей поездкой
Фото: Александр Королев.

Вместе с ним в поездке сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов, член Совета Федерации ФС РФ от Рязанской области Лариса Тюрина и заместитель председателя регионального правительства Елена Буняшина. Поездка началась с посещения Рязанского геронтологического центра им. П.А. Мальшина.

Гости осмотрели отделение активного долголетия и отделение милосердия, пообщались с подопечными центра.

Как рассказал директор Рязанского геронтологического центра имени П.А. Мальшина Артем Крупнов, пожилым людям в центре оказывается медицинская и социальная помощь, персонал старается разнообразить досуг подопечных. В центре действует свой хор.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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