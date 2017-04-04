Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин находится в Рязани с рабочей поездкой

Вместе с ним в поездке сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов, член Совета Федерации ФС РФ от Рязанской области Лариса Тюрина и заместитель председателя регионального правительства Елена Буняшина. Поездка началась с посещения Рязанского геронтологического центра им. П.А. Мальшина.

Гости осмотрели отделение активного долголетия и отделение милосердия, пообщались с подопечными центра.

Как рассказал директор Рязанского геронтологического центра имени П.А. Мальшина Артем Крупнов, пожилым людям в центре оказывается медицинская и социальная помощь, персонал старается разнообразить досуг подопечных. В центре действует свой хор.