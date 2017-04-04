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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 16:16
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Спорт
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Юные хоккеисты из Рязанской области впервые выступили на олимпийском льду в Сочи

Здесь завершились игры Всероссийских финальных соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (старшая группа)
Юные хоккеисты из Рязанской области впервые выступили на олимпийском льду в Сочи

В соревнованиях приняли участие 56 сильнейших команд со всей России. Команда ДЮСШ «Планета спорта» из Сасова впервые оказалась на олимпийском льду, на котором за победу боролись сильнейшие команды Мира. С первых игр настрой у ребят был только на максимальный результат. Благодаря грамотному руководству тренера Султанаева Эдуарда Адильевича и четкому исполнению его указаний ребята смогли занять второе место в своей группе на групповом этапе. Это позволило им продолжить борьбу за 16-32 места.

Отдавая максимум сил в каждой игре, ребята старались не позволить сопернику завладеть преимуществом. И только по окончании третьего периода определялся победитель матча. В итоговом протоколе ребята расположились в середине, на 28 месте.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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