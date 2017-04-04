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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 16:25
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Спорт
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Рязанский дзюдоист Уали Куржев завоевал бронзовую медаль международных соревнований

На турнире престижной мировой серии «Гран-при Тбилиси» в столице Грузии успешно выступил представитель специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Родной край Спорт» Уали Куржев – в ходе соревнований он победил Элвина Мустафаева (Азербайджан), украинца Сержа Дребота, уступил грузину Тато Григалашвили, в «группе утешения» нанес поражение Храдбиатору Наранхуу из Монголии, в поединке за третье место – канадцу Артуру Маргелидому.

В итоге подопечный заслуженного тренера России Константина Фофанова добыл бронзовую медаль в весовой категории до 73 килограммов.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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