В продолжающемся в Рязанской области футбольном турнире памяти Олега Антошкина игру высокого класса демонстрируют «Энергоспецтехника» и «Клуб болельщиков Рязани»

Недавно созданные команды – «Энергоспецтехника», которую тренирует Павел Крапивин, и «Клуб болельщиков Рязани» Эдуарда Кадыкова вышли в финальную стадию традиционных соревнований. Последние матчи предварительного этапа турнира завершились так: «АМКА» – «Водоканал» – 3:0, «Рязань-М-2» – «Энергоспецтехника» – 2:3, «Электросеть» – «Спартак-Фан» –2:4, «Водоканал» – «Клуб болельщиков Рязани» – 0:1, «Рязань-М-1» – «Дон» – 4:2, «Клуб болельщиков Рязани» – «Рязань-М-1» –1:0, «Энергоспецтехника» – «Электросеть» – 2:0, «РГРТУ» – «Водоканал» – 1:3, «Витязь» – «Рязань-М-2» – 2:0, «Дон» –«АМКА» – 0:5.

В ближайшую субботу, 8 апреля, стартует финальный этап. В Рязани, на стадионе «Спартак», в четвертьфинале играют «Рязань-М-1» и «Электросеть» (начало – в 11.00), «АМКА» и «Спартак-Фан» (12.30), «Энергоспецтехника» и «Водоканал» (14.00), «Витязь» и «Клуб болельщиков Рязани», 9 апреля состоятся полуфинальные поединки. Решающие матчи планируется провести 22 апреля. В 14.00 начнется игра за третье место, по окончании которой на поле стадиона «Спартак» выйдут претенденты на «золото».