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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 16:29
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Спорт
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Для выявления победителя чемпионата Рязанской области по хоккею с шайбой «золотой» матч сыграют «Рыбное» и «Авангард»

В областном хоккейном чемпионате проведены поединки последнего тура. «Империя» нанесла поражение «Соколу» (6:2) и в итоге заняла третье место. Бронзовыми призерами стали Дмитрий Лукин, Артем Варачев, Михаил Воеводин, Роман Парамонов, Алексей Нистратов, Сергей Рождественский, Валерий Сорокин, Антон Савушкин, Владимир Баранов, Артем Хавлук, Роман Елисеев, Артем Яук, Алексей Чистяков, Павел Купцов и Василий Кладов.

Остальные матчи завершились так: «Ижевское» – «Поляны» – 6:1, «ВДВ» – «Рыбное» – 2:15, «Десантное училище» – «Авангард» – 2:7.

Лидеры – «Рыбное» и «Авангард» из Рязанского района – набрали одинаковое количество очков. Для выявления победителя чемпионата области предстоит провести так называемый «золотой» матч – он состоится в ближайшую субботу, 8 апреля, в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский». Начало – в 10.30. По его окончании лауреаты командной борьбы получат заслуженные награды, а лучшие игроки – специальные призы. Вход в ДС «Олимпийский» для болельщиков – свободный.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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