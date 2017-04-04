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Главная страница / Новости Рязани и области / 04 апреля 2017 года
03.04.2017, 16:40
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Общество
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В Рязанском медуниверситете выбрали лучшую будущую медсестру

Автор фото: Людмила Иванова | В Рязанском медуниверситете выбрали лучшую будущую медсестру
Фото: Людмила Иванова.

Сегодня в Рязанском медицинском университете прошел внутривузовский этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Сестринское дело». Участие в испытаниях приняли шесть человек; это студенты РязГМУ и филиала вуза в городе Ефремов Тульской области. Впервые среди участников олимпиады – один юноша.

Все задания на олимпиаде были разделены на два блока – теоретический и практический. Будущие медики продемонстрировали знание иностранного языка, умение измерять артериальное давление, делать внутривенную инъекцию, ухаживать за больным. По словам декана факультета профобразования Станислава Котлярова, предложенные задания максимально приближены к реальной больничной практике. По итогам всех испытаний максимальное количество баллов набрала студентка второго курса Татьяна Закатаева, которая и стала победительницей внутривузовской олимпиады. Всероссийская олимпиада профмастерства среди будущих медсестер пройдет с 17 по 19 мая этого года на базе РязГМУ.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 03 апреля 2017 года
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