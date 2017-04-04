В Рязани ликвидировали ямы на 16 участках автодорог

Как сообщает сайт администрации города, с 31 марта по 2 апреля на 16 участках улично-дорожной сети Рязани на общей площади около 750 квадратных метров ликвидировали ямы. В работе ежедневно было задействовано 15 бригад.

В частности, за три дня ликвидировали ямы на отдельных участках улиц Зубковой, Песоченской, Большой, Новаторов, Татарской, Полетаева, Юбилейной, Княжье Поле, Вокзальной, Горького, Есенина, Трудовой, Московском и Куйбышевском шоссе, Первомайском проспекте, а также автодороге от ул. Черновицкой до ТЭЦ.